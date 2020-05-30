اللجنة العليا لمكافحة كورونا ببنغازي تشدد على ضرورة منع الدخول والخروج من وإلى مناطق غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية قرار يقضي بالتشديد على منع الدخول والخروج بالبوابات الغربية (بوابة اللويفية) وبالمدن التي تشهد انتشارًا متزايدا للوباء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذه البوابات.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة رئيس اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف ومدراء الأمن رؤوساء الغُرف الأمنية على مستوى ليبيا من سرت وحتى أمساعد والجنوب الليبي.

وقررت اللجنة إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية والصالات الرياضية وصالات الأفراح والحلاقين والمزينات.

كما قررت أن تكون الحركة داخل المدن حركة طبيعية خلال الساعات المسموح بها مع استمرار باقي النشاطات التجارية في إطار التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية.

وشدد الناظوري على ضرورة قفل كافة البوابات وطرق التهريب ابتداء من سرت إلى راس لانوف والهلال النفطي وإجدابيا وصولا إلى بنغازي، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بمرور الأشخاص أي كانت صفتهم، إلا في حالات الإسعاف على متن السيارات المخصصة لذلك ووفقا للإجراءات المتبعة.

وأكد الناظوري، على السماح للعائدين من مطارات المنطقة الغربية بعد علوقهم في عدد من دول العالم شريطة إيصالهم لأماكن الحجر الصحي الإجباري من أول بوابة فاصلة مع المنطقة الغربية.

وشددت اللجنة العليا على ضرورة ضبط كافة مهربي الهجرة غير الشرعية وإحالتهم إلى رئاسة الأركان العامة لتتخذ اللازم بشأنهم، فيما أكد رئيس الأركان العامة على أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات القانونية عليهم نظير تعريضهم صحة المواطنين للخطر.

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