اللجنة العليا لمكافحة كورونا تقرر السماح للمواطنين المصريين الراغبين بالعودة لبلادهم بمغادرة ليبيا

أخبار ليبيا24

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية قرار يسمح للمواطنين المصريين بمغادرة ليبيا في حال رغبتهم في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بمدراء مديريات الأمن رؤساء اللجان الفرعية لمكافحة وباء كورونا.

وبيّنت اللجنة، أن الإجراءات المتعلقة بعودة المصريات المتزوجات من ليبيين والمصريين المتزوجين بالليبيات هي أمر مُتعلق بالسلطات المصرية التي لا تسح لمواطنيها بالمغادرة.

وشددت اللجنة العليا على ضرورة ضبط كافة مُهربي الهجرة غير الشرعية وإحالتهم إلى رئاسة الأركان العامة بالجيش الوطني الليبي لتتخذ اللازم بشأنهم.

وشدد رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، على أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات القانونية عليهم نظير تعريضهم صحة المواطنين للخطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24