مركزي البيضاء: سنواجه مالطا قانونيًا لمصادرتها العملات الليبية المطبوعة في روسيا

أكد مصرف ليبيا المركزي البيضاء، السبت، أن شحنة العملات الليبية المطبوعة في روسيا التي صادرتها السلطات المالطية، ليست جديدة، وهي محط متابعة قانونية منذ فترة.

وقال المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه قد تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية، لافتا إلى أن مالطا عندما عجزت عن مواجهة الحقائق القانونية قامت بمصادرة تلك النقود وعدم إعادتها إلى روسيا وهو أمر سيتم مواجهته بالقانون.

هذا ويذكر أن السفارة الأمريكية، أشادت أمس السبت، بقيام مالطا بمصادرة مليار و100 مليون دينار ليبي مطبوعة في روسيا.

