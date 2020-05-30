بوشناف يتهم “إيادٍ خفية” بإدارة مؤامرة ضد الحكومة الليبية

أخبار ليبيا24

اتهم وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف “أيادٍ خفية” بإدارة مؤامرة ضد الحكومة الليبية، موضحا أن هذه المؤامرة تكمن في منع تمويل الحكومة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقال بوشناف، خلال اجتماع أمني موسع للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، اليوم الخميس، إن الحكومة وكافة وزاراتها وهيئاتها ومن بينها وزارة الداخلية عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين من جراء تلك “المؤامرة”.

وأضاف الوزير، في تقرير أوردته وزارة الداخلية، أن هذه المؤامرة التي تديرها “أيادٍ خفية” تعد من جرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لافتا إلى أن تحقيقات ستفتح بالخصوص وسينال من تعمد قطع التمويل عن الحكومة جزاؤه خصوصا في هذه المرحلة.

ودعا وزير الداخلية الجهات المعنية بتمويل الحكومة الالتزام بمسؤولياتها في هذا الشأن، مؤكدًا أن عدد من مديريات الأمن باتت عاجزة حتى عن تقديم “الإعاشة” لأعضاء هيئة الشرطة خلال تأديتهم لمهامهم.

وأكد بوشناف، أن أعضاء هيئة الشرطة أبلوا البلاء الحسن في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة وباء كورونا، لافتا إلى إشادة العالم بما تم اتخاذه، حسب قوله.

كما أكد أنه ورغم قلة الإمكانيات وانعدامها إلا أن أعضاء هيئة الشرطة يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ الأوامر الصادرة في تأمين الوطن والمواطن وحماية صحته.

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