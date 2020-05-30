إجراءات غير مسبوقة لمكافحة كورونا بالمنطقة الشرقية

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، منع الدخول والخروج عبر البوابات الغربية وهي (النواقية واللويفية)، ومنع دخول القادمين من المدن التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في البوابات.
وجاء القرار خلال اجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، مع مديري الأمن- رؤساء الغُرف الأمنية.
وقرر المجتمعون إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية والصالات الرياضية، وصالات الأفراح والحلاقين والمزينات بالمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، وأن تكون الحركة داخل المدن “طبيعية خلال الساعات المسموح بها”، واستمرار فتح باقي النشاطات التجارية مع التقيد التام بكامل الإجراءات الوقائية.
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