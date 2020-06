مديرية أمن بنغازي: منع الدخول والخروج من البوابات الغربية للمدينة للحد من تفشي كورونا

أعلنت مديرة أمن بنعازي، السبت، أنه تم التشديد على منع الدخول والخروج بالبوابات الغربية “بوابة اللويفية” والمدن التي انتشر بها فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه التشديدات جاءت تنفيذاً لقرار رئيس اللجنة العُليا لمكافحة فيروس كورونا عبد الرازق الناظوري لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

