“العليا لمكافحة كورونا”: استمرار إجراءات حظر التجول الجزئي والتدابير الاحترازية

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اجتماعا أمنيا موسعا ضم مدراء الإدارات العامة بوزارة الداخلية، ومدراء الأمن بمختلف مدن ومناطق ليبيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

وبحث الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي مستجدات الوضع الراهن بعد ظهور بؤرة وبائية جديدة في جنوب ليبيا، وآليات توحيد الجهود لتخطي أبناء المنطقة خطر هذه الجائحة والسيطرة عليها ومنع انتشارها من خلال دعم الجهود الأمنية في سبها ومحيطها بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون انتشار الوباء.

وناقش الاجتماع الذي رأسه رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء، مع مدراء الأمن أبرز العوائق والعراقيل التي تواجه عملهم، والتي انحسرت جلها في انعدام الإمكانيات، مؤكدين استمرارهم في تأدية مهامهم.

كما ناقش الاجتماع اليوم السبت مشاكل العالقين في عدد من دول العالم وخاصة في جمهورية مصر العربية، وكيفية العمل على الإسراع بالعودة بهم إلى أرض الوطن، وإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري للفترة المقررة.

وأكدت اللجنة العليا على السماح لمواطني جمهورية مصر العربية بالمغادرة لبلادهم في حال رغبتهم في ذلك، مبينة أن الإجراءات المتعلقة بعودة المصريات المتزوجات من ليبيين والمصريين المتزوجين بالليبيات هي أمر متعلق بالسلطات المصرية التي لا تسمح لمواطنينها بالمغادرة.

وشددت اللجنة العليا على ضرورة ضبط كافة مهربي الهجرة غير الشرعية وإحالتهم إلى رئاسة الأركان العامة لتتخذ اللازم بشأنهم، فيما أكد رئيس الأركان العامة على أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات القانونية عليهم نظير تعريضهم صحة المواطنين للخطر.

وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار داخل المدن في إجراءات حظر التجول المفروضة من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية خلال ساعات رفع الحظر في الجهات التي تم استثناؤها في البلاغات السابقة من قرارات الحظر الكلي.

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