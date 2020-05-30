المحجوب يكشف التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة اتبعت نمطا جديدا لعملياتها التعبوية أدى لأسر وقتل عشرات المرتزقة.

وقال المحجوب في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن الجيش اتبع خلال اليومين الماضيين تكتيك الكمائن المباشر والغير مباشرة والذي أدى للقضاء على 18 إلى 20 عنصرا من قادم التشكيلات المسلحة والقبض على 22 عنصرا آخر بالإضافة إلى جرح 75 عنصرا وسقوط عشرات القتلى من مرتزقة أردوغان الذين فاق عددهم قدرة المستشفيات على استيعابها.

وأشار المحجوب إلى أن قوات الجيش قامت باسترجاع 8 عربات مسلحة تابعة للجيش بالإضافة للسيطرة على سيارتين مدرعتين تركيتين بالإضافة إلى شن ضربات جوية على قوات الوفاق بمحور بوقرين وتاجوراء.

ولفت المحجوب إلى وصول أكثر من 20 ألف عنصر من مرتزقة أردوغان للقتال في ليبيا.