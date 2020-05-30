مصادر عسكرية توضح اخر التطورات في محاور عين زارة والرملة والكازيرما

أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم قوي شنته قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين على عدد من المحاور في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر مدير مكتب عمليات الاعلام الحربي في إيجاز صحفي، أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولات قوات الوفاق والمرتزقة السوريين التقدم في محاور عين زارة ، الرملة والذي لا يزال يشهد حتى هذا اعنف الاشتباكات ومحافظة القوات المسلحة بجميع مواقعها دون تقدم للوفاق.

وأفاد الصابر أن القوات المسلحة نجحت في استرجاع “3” آليات مسلحة كانت بحوزة قوات الوفاق في محيط محور الرملة بعد انسحابهم امام ضربات قوات الجيش.

وأشار الصابر إَلى أن مدفعية الجيش الوطني وسرايا الهاون بالوحدات العسكرية استهدفت تمركزات ومواقع قوات الوفاق والمرتزقة السورين في محور عين زارة والكازيرما والرملة والتي نجحت في إلحاق الخسائر الكبيرة في صفوفهم.

على ذات الصعيد، أكد عضو شعبة الإعلام الحربي محمد الصادق أن القوات المسلحة العربية الليبية تصد هجوم لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك على عين زارة، وتلحقهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بينما لاتزال الاشتباكات التي تعد هي الأعنف في محور الرمله مع تقدم للقوات المسلحة.

وقال الصادق في تصريحات اعلامية أن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي تنفذ عدة ضربات جوية منذ ساعات الصباح الأولى وبشكل متواصل على مواقع قوات الوفاق في ابوقرين، والقداحية، وزمزم، ولازالت الطائرات تحلق بشكل مكثف فوق أجواء منطقة العمليات الوسطى.

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