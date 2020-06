أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب،

السبت، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين

الماضيين في عمليات طرابلس.

