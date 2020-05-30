«صنع الله»: على «شرفاء الزنتان» تغليب مصلحة «الوطن» بالسماح لفرق الصيانة بممارسة أعمالهم

قالت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، إن: “مليشيا مسلحة تتبع عبدالكريم الروني تمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من ممارسة اعمالهم في فتح صمام الحمادة من أجل ضخ مواد كيميائية تساعد في حماية خط نقل الخام من التآكل” على حد قولها، دون تحديد تبعية هذه المليشيا في بيانها.

أضافت في بيان، اليوم السبت: “حذرنا سابقا، فلقد بدأت المشاكل الفنية الناجمة عن اقفال المنشآت النفطية في الظهور إثر حدوث تآكل وانهيار في الخزان ‏Surge Tank D101 B- بمنطقة GOSP115 بسعة 16,000 برميل التابع لحقل الشرارة صباح الامس الذي سبب في تكوين بحيرة من النفط الخام بمنطقة الخزانات الامر الذي ينبأ بحدوث مشاكل فنية وبيئية كبيرة بقطاع النفط” على حد قولها.

وتابعت: “على إثر ذلك قامت إدارة شركة اكاكوس للعمليات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط بإجراء اتصالات و مشاورات طارئة تقرر على إثرها الايعاز الى فرق الصيانة بتفقد الخطوط والصمامات وفتحها من أجل البدء في ضخ مواد كيمائية لحماية الخطوط والاستعداد لتفريغ الخام من الخزانات والبدء بعمليات التشغيل والصيانة، الا أن عاملينا تفاجؤوا صباح اليوم السبت الموافق 30 مايو 2020 بتعنت المدعو عبدالكريم الروني آمر المليشيا المسيطرة على الموقع وعدم سماحه لفرق الصيانة بفتح الصمام وتفقد خطوط النقل غير مبال بحجم الضرر الناجم عن مثل هذه الافعال الاجرامية وغير المسؤولة”.

وواصل بيان “صنع “الله”: “واذ تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط مجددا انها جسم اقتصادي بحث مهمتها إدارة قطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني، تجدد حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وحماية منشآت ليبيا النفطية من العبث بكافة الطرق القانونية المتاحة وفق ما يتيحه القانون المحلي والدولي. و تدعو المؤسسة الوطنية للنفط شرفاء مدينة الزنتان الى تغليب المصلحة العليا للوطن ورفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني عن مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل على مساعدة النيابة العامة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر” على حد قولها.