الناظوري: استهتار السلطات الموازية في ملف العالقين سبب إصابات كورونا الجديدة

قال رئيس الأركان العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، إن استهتار السلطات الموازية في إدارة ملف العالقين، وعدم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أدى لظهور الحالات الجديدة للمصابين بعد أن كادت ليبيا تتخطى مرحلة الخطر.

وأضاف الناظوري خلال اجتماع للجنة اليوم السبت بمدراء الأمن والإدارات بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن رجال الأمن وبعض وحدات الجيش كان لهم الدور الأبرز في تطبيق كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة الوباء، مؤكدا على ضرورة زيادة الحرص أكثر من الفترة الماضية بعد ظهور بؤر وبائية جديدة.

وأصدر رئيس الأركان العامة تعليماته المشددة بمنع التنقل بين المدن خصوصا من الغرب والجنوب إلى الشرق والعكس، وذلك للحفاظ على الوضع الوبائي في المناطق التي تعدت الخطر، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في دعم المناطق التي اجتاحها الوباء في الجنوب لتتمكن من تخطيه دون ضرر.

وشدد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على ضرورة قفل كافة البوابات وطرق التهريب ابتداء من سرت إلى راس لانوف والهلال النفطي وأجدابيا وصولا إلى بنغازي، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بمرور الأشخاص أيا كانت صفتهم، إلا في حالات الإسعاف على متن السيارات المخصصة لذلك ووفقا للإجراءات المتبعة.

ونوه الناظوري إلى ضرورة التنسيق بين المديريات المتقاربة في حركة المواطنين بين هذه المناطق ذات النطاق الجغرافي الواحد، خاصة في مناطق شرق البلاد التي قلت فيهن نسبة الخطر.

كما أكد على السماح للعائدين من مطارات المنطقة الغربية بعد تعليقهم في عدد من دول العالم شريطة إيصالهم إلى أماكن الحجر الصحي الإجباري من أول بوابة فاصلة مع المنطقة الغربية.