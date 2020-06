الاتحاد الأوروبي: استمرار الصراع في ليبيا تسبب فى خسائر كبيرة بين المدنيين والمهاجرين

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، السبت، عن قلقها إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية بسبب احتدام الصراع بين قوات الوفاق والجيش.

وأوضح المكتب الإعلامي للبعثة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن استمرار الصراع تسبب فى خسائر كبيرة بين صفوف الليبيين النازحين داخليًا و المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مؤكدا على أنه يجب حل الأزمة الليبية سلميا لإنهاء معاناة الليبين والحد من خسائر الأرواح.

وأدان المكتب مقتل ثلاثين مهاجراً تعرضوا للاتجار، معظمهم من مواطني بنغلاديش، في 27 مايو في مزدة، و إصابة آخرين، مطالبا بالتحقيق فى تلك الواقعة.وأشار المكتب إلى أن الاتحاد مستمر فى دعمه للسلطات فى الدول لتعزيز قدرتها لمواجهة الشبكات الإجرامية، وزيادة مساعدات المجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين

