أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عن رفضها للاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزيفة لليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا الثلاثاء الماضي احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، و وافق عليه مجلس النواب الليبي.

وأكدت الوزارة أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لهذا الاتفاق، و أن الجانب الليبي دفع مسبقا نظير هذه الأموال، مشيرة إلى أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله.

The post رفض روسي لاتهامات الولايات المتحدة بشأن تزييف العملة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24