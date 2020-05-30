“بوشناف”: هناك مؤامرة تديرها أيادٍ خفية لمنع تمويل الحكومة الليبية

كشف وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عن مؤامرة تواجه الحكومة الليبية، موضحا أن هذه المؤامرة تكمن في منع تمويل الحكومة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ما جعل الحكومة وكافة وزاراتها وهيئاتها ومن بينها وزارة الداخلية عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

واعتبر بوشناف خلال اجتماع اليوم السبت للجنة العليا لمكافحة كورونا، أن هذه المؤامرة التي تديرها أيادي خفية تعد من جرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لافتا إلى أن تحقيقات ستفتح بالخصوص، وسينال من تعمد قطع التمويل عن الحكومة جزاءه خصوصا في هذه المرحلة.

ودعا وزير الداخلية الجهات المعنية بتمويل الحكومة الالتزام بمسؤولياتها في هذا الشأن، مؤكدا أن عددا من مديريات الأمن باتت عاجزة حتى عن تقديم الإعاشة لأعضاء هيئة الشرطة خلال تأديتهم لمهامهم.

وأكد بوشناف أن أعضاء هيئة الشرطة أبلوا البلاء الحسن في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في مواجهة وباء كورونا، لافتا إلى إشادة العالم بما تم اتخاذه، ومؤكدا أنه رغم قلة الإمكانيات وانعدامها إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ الأوامر الصادرة في تأمين الوطن والمواطن وحماية صحته.