على غرار إيران.. «الأطرش»: يجب إقامة «حرس ثوري» موازي للمؤسسة العسكرية لحماية «الثورة»

دعا سامي الأطرش، رئيس ما يعرف بـ”المكتب السياسي للتجمع الليبي لثوار السابع عشر من فبراير” إلى إنشاء كيان موازٍ للمؤسسة العسكرية، ليضم من سماهم “الثوار” يسمى بـ”الحرس الوطني” في محاكاة لتجربة “الحرس الثوري الإيراني” في ليبيا.

قال “الأطرش” في بيان، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “انطلاقاً من الفهم الحقيقي للواقع السياسي الحالي فقد تم العمل منذ فترة وبجهد كبير لانهاء مشروع تنظيم لقوى الثورة الحقيقية والمخلصين والأوفياء لها ولدماء شهدائها، ويتلخص هذا العمل الذي سيشكل حجر الأساس لحماية الثورة والثوار في اصدار القائد الأعلى لقرار بتشكيل قوة الحرس الوطني والذي سيحتوينا جميعا سواء في القوى الفعلية او الأحتياطية او المساندة، كما سيكون هذا الجسم مستقل عن الجيش والشرطة وأهدافه هي حماية الدولة المدنية الدستورية ومبادئ وقيم ثورة السابع عشر من فبراير، وعلينا جميعا ان نستعد لوضع حد لكل السلبيات والالام التي عانينها وبغض النظر عن كل تلك الأسباب” على حد قوله.

أضاف “الأطرش”: “كما اود ان اعرب عن كامل تقديري وشكري لكل القادة والمقاتلين الذين سمحت الظروف بمقابلتهم ومشاركتهم في هذا المشروع وأستعدادهم للدعم اذا ما تطلبت الحاجة وسمحت الظروف خلال الايام القادمة وذلك فور وصول المشروع أمام القائد الأعلى للجيش والذي سنمنحه فترة ثلاثة أيام للتوقيع والإصدار والنشر في الجريدة الرسمية وفي حال عدم التوقيع فأننا سنطلب من كل الأحرار ومن ثوار المحاور التجمع و الأنتقال للموقع الذي سيتم الإعلان عنه لفرض هذا القرار بالقوة فنحن وصلنا الى مرحلة لا يمكن معها ان تستوي الأمور بالاحتجاجات أو بالخطابات والطلبات والمناشير والمطالبات، فالحقوق كما علمنا التاريخ لم تمنح يوما بل على العكس تماما تنتزع يا أحرار فأستعدوا للدفاع عن ثورتكم وثواركم” على حد قوله.