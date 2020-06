الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة

الأمراض، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين ببلدية سبها.

وأوضح المكتب الإعلامي

للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المركز تسلم نتائج

تحاليل 322 عينة، منهم 177عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 42عينة

من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و 18 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و21

عينة من مختبر مستشفي الكويفية، و10 عينات من مستشفي طرابلس الجامعي، و 64 عينة من

مختبر فرع المركز الوطني بسبها.

وأشار المكتب إلى أن نتائج تحليل العينات أكدت خلو

310 عينات من الفيروس وإيجابية 12 عينة، مبيناً أن من ضمن النتائج السالبة تماثل 9

حالات للشفاء.

