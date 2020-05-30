“الوطني لمكافحة الأمراض” يكشف عن ارتفاع الإصابات بكورونا في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا لمخالطين في سبها، وشفاء 9 مصابين بالفيروس المستجد.

وقال المركز في بيانه رقم 85 اليوم السبت إنه استلم 322 عينة لفحصها مختبريا، وصل منها إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 177 عينة، وإلى مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 42 عينة، وإلى مختبر فرع المركز الوطني بسبها 64 عينة، وإلى مختبر مركز بنغازي الطبي 18 عينة، وإلى مختبر مستشفى الكويفية 21 عينة.

وأكد البيان أن نتائج التحاليل أثبتت سلبية 310 عينة، وإيجابية 12 عينة لمخالطين بسبها، مشيرا إلى أن من ضمن النتائج السالبة تماثل 9 حالات إصابة للشفاء.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 130 حالة، منها 84 حالة تتلقى الرعاية الطبية بمراكز العزل الصحي، فيما تعافي 50 شخصا، وتوفى 5 آخرين نتيجة المرض.