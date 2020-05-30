كورونا يضرب الجنوب من جديد.. الأرقام في ارتفاع بالعشرات

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد لمخالطين من الجنوب الليبي يوم الجمعة بينها 11 حالة في مدينة سبها وحالة واحدة من بلدة محروقة الشاطئ، وذلك في تطور وبائي جديد بالمنطقة.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد فحصه 322 عينة شفاء 9 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافين إلى 50.

وبهذه الإحصائية الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 130 بينها 75 حالة نشطة و50 حالة تعافي و5 وفيات.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المواطنين في سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

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