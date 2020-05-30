ثابت: على الجميع الوقوف مع الجنوب 

قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت إن على الجميع الوقوف مع الجنوب، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن في مدينة سبها خطر جدا، وأن الوضع أصبح كارثي وفي ازدياد إن لم يقدم الدعم للجنوب من كل النواحي وبشكل عاجل.

وأضاف ثابت أنه من الضروري الوقوف إلى جانب الجنوب الذي وقف ضد المليشيات وحارب مع القوات المسلحة ضد الإرهاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجميع يعلم أن هناك دعما مقدما من قبل الحكومة الليبية للمنطقة الجنوبية، معربا عن أمله في زيادة هذا الدعم وبكافة الأنواع حتى تتم السيطرة على الوضع.

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