بالصور.. الاجتماع التشاوري بمقر العزل الصحي في مستشفى غات

عقد اليوم السبت، بمقر العزل الصحي الاجتماع التشاوري، بحضور مدير مستشفى غات حامد محمد على، وحسن أحمد الناني، مدير قسم العزل الصحي بالمستشفى، واعضاء فريق العزل الصحي بجائحة فايروس كورونا ببلدية غات،

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمستشفى غات العام، تناول الاجتماع مدى جاهزية القسم والقدرة على الاستجابة والتعامل مع الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في حال تسجيلها بالمنطقة، كما ناقش أعضاء الفريق كلا حسب اختصاصه المتطلبات والصعوبات أهمها مدى توفر وجاهزية الطاقم التمريضي وقدرته على التواجد المستمر.

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وذكر رئيس قسم العزل الصحي أنهم جاهزون نسبيا من ناحية الأجهزة والمعدات والمستزمات الوقائية، وسيشروعون في إقامة محاكاة تدريبية للفريق فور اكتمال التمريض، لمعاينة مدى الاستجابة والجاهزية فور دخول اي حالة مؤكدة للقسم..

يشار إلى أن بلدية غات أصدرت تعليمات وإجراءات احترازية منها حظر التجول بجميع مناطق البلدية.

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