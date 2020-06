اليونيسيف تتصدق على ليبيا بأدوية ومستلزمات طبية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”

السبت، عن تصدقها بأدوية ومستلزمات طبية على عدد من بلديات ليبيا.

وقالت المنظمة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إن 20 ألف شخص بمن فيهم الأمهات والأطفال سيستفيدون من الأدوية

واللوازم الأساسية التي تم إرسالها إلى بلديات الزاوية، وصبراتة، وزوارة، وصرمان،

مشيرة إلى أن هذه اللوازم ضروريةً لتنفيذ برنامج متكامل لصحة الأم والطفل، كما أنها

ستكفل تعزيز خدمات الصحة الأولية في البلديات المستهدفة.

