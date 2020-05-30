اللجنة العليا تلغي حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة

عقد رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم اجتماعا مع أصحاب المجمعات التجارية، وذلك للتأكيد على التدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها لممارسة الأنشطة.

اللجنة قررت خلال الاجتماع رفع حظر التجول كليا داخل المدن فيما عدا الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي، مشددة على أصحاب الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي.

كما أكدت اللجنة العليا على قرارها بتطبيق حظر التنقل بين المدن، مشددة على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تماما.

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