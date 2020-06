لجنة مكافحة كورونا بالمؤقتة تلغي حظر التجول داخل بعض المدن

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة

المؤقتة، إلغاء حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة بفيروس كورونا، مؤكدة على حظر التنقل

بين المدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة عبدالرازق الناظوري،

ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، مساء اليوم، مع أصحاب المجمعات التجارية.

ورفعت اللجنة حظر التجول كليا داخل المدن فيما عدا الأندية

الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي، مطالبة أصحاب كافة الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية

من كورونا للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي،

على أن يكون عملها طيلة الأربعة وعشرون ساعة.

وأكدت اللجنة أن قرارها جاء للتسهيل على المواطنين والتجار

وكذلك للوضع الوبائي الجيد الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد، مشيرة إلى أن قرار

رفع حظر التجول لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد.

