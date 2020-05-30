44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي

أصدر 44 نائبًا بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانًا دعوا فيه إلى حقن دماء الليبيين باتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لذلك، إلى جانب نبذ الشقاق والفرقة والعودة العاجلة لحوار المسار السياسي، وكذلك المصالحة الوطنية الشاملة وفق أسس الحق والتسامح.

وأكد الموقعون على البيان وفي مقدمتهم، نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن دعوتهم تأتي في ضوء الدور الدستوري والقانوني المناط بمجلس النواب و«صونًا للأمانة التي حمله له الشعب حين انتخبه»، إلى جانب استمرار واقع البلاد في «تمزق وتشرذم وقتال يحصد الأرواح ويدمر الممتلكات…»

ودعا الموقعون على البيان إلى نبذ الشقاق والفرقة وإلى ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة بين أبناء الوطن، وحضوا كل الليبيين والأطراف السياسية إلى ضرورة المحافظة على الثوابت الوطنية.

وشملت مطالب الموقعين على البيان ما يلي:

– حقن دماء الليبيين واعتبار ذلك أولوية قصوى يجب على الجميع السعي لتحقيقها باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لذلك، من وقف لإطلاق النار، وفك اشتباك، واتخاذ كافة التدابير الفنية اللازمة، والالتزام بالعودة للحوار الذي جرى بجنيف للاتفاق على هدنة كمرحلة أولى تمهيدًا لاتفاق نهائي لوقف القتال، وترسيخ السلم الأهلي، وبداية الاستقرار.

– العودة العاجلة لحوار المسار السياسي لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تبنى على أساس هيكلية مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء وحكومة وحدة وطنية، وتسمي شاغلي الناصب السيادية في ظل توافق ليبي-ليبي دون إبقاء إلا للتطرف أو لمن أراد إقصاء نفسه.

– المصالحة الوطنية الشاملة وفق أسس الحق والتسامح، وجبر الضرر معنويا وماديا، فلا منتصر ولا مهزوم، وإنما الجميع منتصرون للوطن.

– وحدة البلاد واستقلالها من الثوابت التي لا حياد عنها، ومحاربة الإرهاب واجب وطني يلتزم به الجميع، ولا وجود للسلاح إلا بيد مؤسسات الدولة، ولا استعمال له لفرض أمر واقع.

ووقع على البيان كل من:

– فوزي الطاهر النويري.

– صالح قلمه.

– يوسف عبدالسلاح علي.

– عبدالسلام شوها.

– ميلود الأسود.

– فتح الله السعيطي.

– مصطفى بقوشة.

– عزالدين أبوراوي.

– عبدالناصر النعاس.

– أبوبكر إبراهيم ميلاد.

– صالح همة.

– علي محمد كشير.

– الصادق إدريس.

– عمر تنتوش.

– حمد البنداق العبيدي.

– فرج الصفتي.

– عبدالقادر يحي.

– جبريل أوحيدة.

– سعد البدري.

عبدالمنعم العرقي.

– اسمهان بالعون.

– أسماء الخوجة.

– أحلام اللافي.

عائشة شلابي.

– ابتسام الرباعي.

– على الصول.

– طارق الأشتر.

– علي العيساوي.

عبدالنبي عبدالمولي.

– صالح افحيمة.

عبدالحفيظ شنينة.

– إبراهيم كرنفودة.

– يوسف كاليكوري.

– معاد رافع.

– إسماعيل الشريف.

– أحمد الشارف.

– المهدي الأعور.

– مفتاح الكرتيحي.

– محمد الفيرس.

– سليمان الحراري.

– عمر غيث.

– عدنان الشعاب.

– حسن جاب الله.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا