لجنة الخارجية تدين جريمة قتل 30 مهاجرا بمنطقة مزدة

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم جريمة قتل 30 مهاجرا غير قانوني وجرح آخرين أغلبهم من الجنسية البنغالية بمنطقة مزدة.

لجنة الخارجية قدمت في بيان لها التعازي لأهالي الضحايا وحكومة بلادهم، مؤكدة رفض الشعب الليبي لهذه الأعمال الإجرامية المنافية للقوانين والأعراف كافة.

اللجنة طالبت ببذل كافة الجهود لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، مجددة التأكيد على استمرار العمل مع الجهات المحلية والدولية من أجل تحسين ظروف الفئات الضعيفة، وأبرزها اللاجئون والمهاجرون غير الشرعيين، وملاحقة عصابات تهريب البشر وكل من يقف وراءهم حسبما جاء في البيان.

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