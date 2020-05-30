السيسي وماكرون يبحثان التطورات في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات في ليبيا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية فقد أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية.

وقد توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة عبر التوصل إلى حل سياسي من خلال دعم المساعي الأممية.

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