العليا لمكافحة كورونا ببنغازي تقرر رفع حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة بالفيروس

أخبار ليبيا24

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية إلغاء حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة بفيروس كورونا وأكدت على استمرار حظر التنقل بين المدن.

أتى ذلك، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بالحكومة الليبية خلال اجتماع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء، بأصحاب المجمعات التجارية، وذلك لتأكيد التدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها لممارسة الأنشطة.

استثنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا من رفع حظر التجول كليا الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي.

وأكدت اللجنة على أصحاب كافة الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي، على أن يكون عملها طيلة 24 ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم (ديلفري فقط).

كما أكدت اللجنة العليا على تطبيق حظر التجول بين المدن، مشددة على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تماما.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها جاء للتسهيل على المواطنين والتجار وكذلك للوضع الوبائي الجيد الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد. وأكدت اللجنة أن قرار رفع حظر التجول لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد.

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