بالأسماء.. 87 قتيلا في صفوف الوفاق خلال الأيام الماضية

أفادت مصادر لليبيا 24، السبت، بمقتل 87 عنصرا من قوات الوفاق المدعومة من تركيا خلال

الأيام الماضية، وذلك أثناء معاركهم مع قوات الجيش في محاور الطويشة والرملة والكازيرما

وكوبري المطار.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى 9 عناصر من مليشيات الردع،

و5 عناصر من مليشيا الضمان، و 2 من مليشيا النواصي.

وكشفت المصادر عن أسماء القتلى وهم :

1- عبدالحكيم الزواوي – مصراتة

2- عادل خليل سالم – مصراتة

3- محمد مختار الضلعة

– مصراتة

4- عمر السلاقي – غريان

5- حسام دريدر – مليشيا الضمان

6- همام حامد – مليشيا

الضمان

7- علي عون – مليشيا

الضمان

8- نعيم دراوش –

مليشيا الضمان

9- ايمن جمعة احميدة

– مسلاته

10- هيثم علي كساب – الزاوية

11- أيمن طارق العريفي

– الزاوية

12- طارق اسماعيل القمودي – الزاوية

13- عبدالسلام الشماح – مليشيا الردع

14- بشير عبدالعظيم – الخمس

15- محمد الجفائري – زليتن

16- عدنان بوشهيوة

– قصر بن غشير

17- أحمد المبروك – فرسان جنزور

18- طارق صلاح العريفي – فرسان جنزور

19- طه اسماعيل بلعيد

– فرسان جنزور

20- محمود الشطي

– فرسان جنزور

21- محمد الحجاجي

– مليشا الردع

22- وسيم المصراتي

– مصراتة

23- أحمد ارتيمة – العجيلات‎

24 – محمد عبدالكريم كرسم – مصراتة

25- علي عبدالله على- مصراتة

26- أبوبكر العماري – مجلس شوري بنغازي

27- مصطفى بن رمضان –

مليشيا الردع

28- محمد عريبي – مليشيا الردع

29- مراد الكردي-

مليشيا الردع

30- تاج الدين دبرا –

مليشيا الردع

31- عصام الحصادي (الرصاصي) – ما تسمى ثوار طرابلس

32- الطيب البوش- الزاوية

33- محمود الهنقاري – الزاوية

34- محمد المغيربي – مصراتة

35- سالم عبد الله الوصارة- مكتب أبوسليم

36- منذر شنب – مصراتة

37- محسن زيادة – غريان

38- أحمد الحداد – جادو

39- رياض أبوزيد – غريان

40- فضل وريث – مصراتة

41- محمد زيادة

– غريان

42- محمد نجمي غرودة – غريان

43- أيمن مهنئ – غريان

44- ميلود الحدادي – غريان

45- عبد القادر خليفة جبريل – ورشفانة

46- نور الدين النعاس – الزنتان

47- سراج المسلاتي – مسلاتة

48- علي رمضان اعتيمة-زليتن

49- عبد المنعم الاشلم – مصراتة

50- علي أقدورة – مصراتة

51- أشرف شويشية-مصراتة

52- سالم رمضان أبوفناس-مصراتة

53- مالك السويح – فرسان جنزور

54- بلال أعطية-مصراتة

55- إمحمد عطية-مصراتة

56- محمد الاصفر – مصراتة

57-محمد الشبيني – ما تسمى “ثوار طرابلس”

58- محمد عثمان الشاوش – مصراتة

59- سند شكري افطيس – زوارك

60- علي نوحة – مليشيا الردع

62- محمد حلمي يوسف – يفرن

63- رمضان أعتيقة – زليتن

64- معتصم بالله الشاوش – مصراتة

65- مفتاح البريني الككلي – مكتب أبوسليم

66- معز ناجي الككلي – مكتب أبوسليم

67- خالد مكي الككلي – مكتب أبوسليم

68- إبراهيم البرقاوي – مليشيا الردع

69- محمد التيجاني – فرسان جنزور

70- خيري ضو اللافي- مليشيا الضمان

71- أحمد القديم

– مصراتة

72- عبد الحميد طابان

– مصراتة

73- عادل الريصة- مصراتة

74- علاء كحلول

_ الزاوية

75_ وسيم اشعيب سليم _ مصراته

76- بسام محمد هامل _ مليشيا النواصي

77- رامز الونسي_مليشيا النواصي

78- صهيب دغمان-

زوارة

79- سوف الهادي قرادة-القلعة

80- حمزة صالح الشاوش-مصراتة

81- منصور بلعيد ضو – زليتن

82- عبد المالك نصر – غريان

83- محمد سالم الدليح – مصراتة

84- الفيتوري الشريف المحمودي- ما يسمى ثوار طرابلس

85- صالح محمد أبوشحمة – مصراتة

86- حسين أشتيوي- ما يسمى “ثوار طرابلس”

87- محمد أدريس جبران – الزاوية.

