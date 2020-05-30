إسقاط ثلاث طائرات تُركية مُسّيرة في مدينة بني وليد

بني وليد 30 مايو 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت، عن إسقاط الدفعات الجوية ثلاث طائرات تركية مسّيرة في مدينة بني وليد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتمكنت من إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد.

وأضافت الشعبة أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرتان مُسّيرتان حاولتا الإغارة خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، على مواقع مدنية في مدينة بني وليد، وتمكنت من إسقاطهما تواليًا. (وال- بني وليد) ر ت

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