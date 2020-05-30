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روسيا تؤكد “قانونية” العملة الليبية المضبوطة في مالطا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت، بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إنتاج دينار ليبي “مزيف” من قبل شركة “غوزناك” الروسية.

ويأتي البيان الروسي بعد أن صادرت الحكومة المالطية عملة ليبية تعادل 1.1 مليار دولار تمت طباعتها من قبل “غوزناك” بطلب من المصرف المركزي في البيضاء.

وقالت الخارجية الروسية، إن العملة المذكورة تمت طباعتها بموجب عقد أبرم في العام 2015 بين شركة “غوزناك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء ووافق عليه مجلس النواب الليبي.

وأضافت الوزارة أن الجانب الليبي قام بتحويل دفعة مسبقة مطلوبة، بينما عملت الشركة الروسية، تنفيذاً لالتزامها التعاقدي، على شحن الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى مدينة طبرق لصالح البنك المركزي.

وفي أول رد فعل دولي على ضبط الأموال، أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن المصرف المركزي في طرابلس يعتبر الجهة الوحيدة الرسمية في ليبيا.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تدفق العملة الليبية المزورة المطبوعة في روسيا خلال السنوات الأخيرة وما تسبب به من تفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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