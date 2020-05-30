“أفريكوم” تكشف حقيقة نشر قوات عسكرية في تونس لمجابهة العنف في ليبيا

أوضحت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” هدفها من نشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس بسبب النزاع القائم في ليبيا.

وذكرت “أفريكوم” في بيان مقتضب لها، اليوم السبت إن تلك القوات ليست قوات عسكرية مقاتلة، لافتا إلى أن لواء المساعدة للقوات الأمنية، المقصود به وحدة تدريب صغيرة، وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية, وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة.

وأجرى وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، مكالمة هاتفية أول من أمس الخميس، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستفين جي تونسوند.

وقالت ”أفريكوم“، في بيان لها، أمس الجمعة، إن قائدها ستيفن تاونسند أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، في اتصال هاتفي أول من أمس الخميس عن الاستعداد لنشر ”قوات مساعدة أمنية“ هناك.

وأكد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي، ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.

واعتبر تاونسند أن “الأمن في شمال أفريقيا أصبح مصدر قلق كبير، في الوقت الذي تؤجج فيه روسيا الصراع في ليبيا“، بحسب البيان الذي تابع: “سنبحث عن طرق جديدة لهواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا“.

وأضاف البيان، أن تونس تدرك فوائد الارتباط مع القيم والمهنية الأمريكية، وأنها تقدر الشراكة مع الولايات المتحدة.

وكانت ”أفريكوم“ ادعت في بيان لها أن روسيا أخفت هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية من طراز “Su-24″ و”MiG-29” في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

لكن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية، أكدت أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلقَ طلبًا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.