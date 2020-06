غات.. مستشفى البلدية يؤكد جاهزيته للتعامل مع إصابات كورونا

عُقد،

اليوم السبت، بمقر العزل الصحي الاجتماع التشاوري بحضور مدير مستشفى غات حامد محمد

علي، وحسن أحمد الناني مدير قسم العزل الصحي بالمستشفى، وأعضاء فريق العزل الصحي بجائحة

فيروس كورونا بالبلدية.

وأوضح

المكتب الاعلامي لمستشفى غات العام في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن الاجتماع تناول مدى جاهزية القسم والقدرة على الاستجابة والتعامل مع الحالات

المؤكدة بكورونا في حال تسجيلها بالمنطقة، كما ناقش أعضاء الفريق كل حسب اختصاصه المتطلبات

والصعوبات أهمها مدى توفر وجاهزية الطاقم التمريضي.

وأكد

مدير قسم العزل الصحي حسن أحمد الناني، على جاهزية المستشفى من ناحية الأجهزة والمعدات

والمستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أن العاملين سيشرعون في إقامة محاكاة تدريبية للفريق

فور اكتمال التمريض لمعاينة مدى الاستجابة والجاهزية فور دخول اي حالة مؤكدة للقسم.

يشار

إلى أن بلدية غات أصدرت تعليمات وإجراءات احترازية، منها حظر التجول بجميع مناطق البلدية.

