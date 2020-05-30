خارجية البرلمان تدين حادث مزدة

أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان لها، حادث قتل 30 مهاجر غير شرعي وجرح آخرين، أغلبهم من بنغلاديش، في منطقة مزدة.

وقدمت اللجنة التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة البنغالية، مؤكدة تقديرها للإسهامات الإيجابية للجالية البنغالية في المجتمع الليبي الذي يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، بحسب البيان.

ودعت اللجنة، خلال البيان، إلى بذل كل الجهود لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة، واصفة بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشأن الحادث بأنه “لم يرق لحجم الجرم الشنيع” خاصة أنه قد تم التعرف على من يقف وراء الحادث، وفق البيان.

وأكدت اللجنة استمرارها في العمل مع الجهات المحلية والدولية، لتحسين ظروف الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى ملاحقة عصابات تهريب البشر.