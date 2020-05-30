كونتي: يجب استئناف إنتاج النفط الليبي

جدد رئيس الوزراء الإيطالي رفض بلاده للحل العسكري للأزمة الليبية، مؤكدا دعمها للحل السياسي والحوار بين الأطراف المتصارعة.

واعتبر كونتي، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا خلال المكالمة تطورات مسارات الحل التي تقودها الأمم المتحدة في سياق عملية برلين بشأن ليبيا.

من جهته، قال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن كونتي شدد على ضرورة استئناف إنتاج النفط الليبي.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا عملية “إيريني”، حيث أكد كونتي أنها ليست منحازة لأي طرف وملتزمة بمهامها، فيما جدد السراج موقف حكومته بضرورة أن تكون العملية متكاملة برا وجوا وبحرا.

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