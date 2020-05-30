«صحة الموقتة» تدعو أطباء شرق وغرب ليبيا للتطوع لمكافحة وباء كورونا في الجنوب

دعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الأطباء للتطوع لمكافحة وباء كورونا المستجد في الجنوب الليبي.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم عن حاجتها لأطباء في عدد من التخصصات من شرق وغرب وجنوب البلاد، وخاصة فنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للتطوع بالعمل بمركز العزل السريري الطبي سبها المخصص لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة كل من يريد التطوع من الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي التواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لترتيب إجراءات سفرهم لمساعدة أهالي الجنوب.

تطور وبائي جديد.. «مكافحة الأمراض» يطالب مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة

وفي وقت سابق من اليوم طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين للمصابين بفيروس كورونا واستقرار الوضع الوبائي.

كما طالب المركز في بيان اليوم، مواطني سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وأهاب المركز المواطنين التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195، لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة.

وبحسب البيان، سجل المركز، «تطورا وبائيا جديدا» بالمنطقة الجنوبية بتسجيل 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد لمخالطين، منها 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وحالة واحدة من بلدة محروقة الشاطئ.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد فحصه 322 عينة شفاء، 9 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافين إلى 50 متعافيا.

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