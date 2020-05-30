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النائب ثابت: “كارثة إنسانية” قريبة في سبها

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، جميع الأطراف والمواطنين بالوقوف إلى جانب أهل الجنوب، واصفا الوضع في سبها بالخطير جدا.

وطالب ثابت، في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، الحكومة الليبية بتقديم المزيد من الدعم من كافة الأنواع حتى تتمكن المدينة من السيطرة على الوضع الذي بات يتجه إلى وقوع كارثة إنسانية في حال لم تتم السيطرة عليه، حسب وصفه.

وجدد ثابت اعترافه بشرعية الحكومة الليبية، مشيدا بالدعم المتواصل الذي قدمته لأهالي المدينة خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة لمخالطين من المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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