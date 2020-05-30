سحب عينات ووضع أسرة قادمة من سبها في الحجر الصحي بطبرق

قامت اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، عن طريق فريق التدخل السريع التابع لمركز طبرق الطبي، برصد عائلة قادمة من مدينة سبها، وسحب عينات PCR.منها ووضعها في الحجر الصحي.

وحسب المكتب الإعلامي للجنة الإستشارية الطبية طبرق، فإن العائلة مكونة من 9 أشخاص، وتم أخذ العينات منهم، من قبل فريق التدخل السريع وفي انتظار النتائج.

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وناشدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق كافة الأجهزة الأمنية بتشديد القبضة الأمنية على أماكن الحجر الصحي، وكذلك العمل بشكل فعلي على منع التنقل بين المدن.

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