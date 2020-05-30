الوطني لمكافحة الأمراض : تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

طرابلس 30 مايو 2020 (وال)- كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن الوضع الوبائي المحلي ليوم السبت الموافق 30 مايو 2020 م، بتسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – أن الحالات الـ “12” تعود لمخالطين من مدن التالية :

– 11 حالة مخالطة في مدينة سبها

– حالة واحدة من بلدة محروقة الشاطئ.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد فحصه 322 عينة، شفاء 9 حالات من فيروس “كورونا” المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء 50 حالة.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين في مدينة سبها، إلى ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين في مدينة سبها عدم مغادرة المدينة، حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين في مدينة سبها، عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، والتواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز وهو “195”، لأي استفسار أو عند الشعور بأي أعراض اشتباه لفيروس “كورونا” والحاجة للمساعدة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فرق الرصد والتقصي الوبائي، وفرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز، تُبذل قصارى جهدها؛ لتتبع المخالطين للحالات وحصرها، وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز في سبها.

أرقام :

إجمالي الإصابات : 130

الحالات النشطة : 84

المتعافين : 50

الوفيات : 5

وعدد العينات التي تم تحليلها بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض : 5591 عينة. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

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