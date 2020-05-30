اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ترفع حظر داخل المدن “غير الموبوءة” وتفرضها بين المدن

بنغازي 30 مايو 2020 (وال)- أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم السبت، رفع حظر التجول داخل المدن “غير الموبوءة” وتفرض حظر التنقل بين المدن.

هذا وجاء الإعلان، عقب اجتماع عقده رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبد الرازق الناظوري، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف – عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء مساء اليوم السبت، بأصحاب المجمعات التجارية، للتأكيد على التدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها لممارسة الأنشطة.

وقررّت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال الاجتماع، رفع حظر التجول كليًا داخل المدن، عدا أنشطة الأندية الرياضية، وصالات المناسبات، والمقاهي.

وطالبت اللجنة خلال الاجتماع أصحاب كافة الأنشطة، بتقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن، مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي، على أن يكون عملها طيلة 24 ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها، شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم “ديلفري فقط”.

وأكدت اللجنة العليا على قرارها تطبيق حظر التجول بين المدن، مشدّدة على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تمامًا.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها جاء للتسهيل على المواطنين والتجار، وكذلك للوضع الوبائي الجيد الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد.

وأكدت اللجنة أن قرار رفع حظر التجول، لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت

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