الاتحاد الأوروبي يدين مقتل ثلاثين مهاجرًا في بلدة مزدة

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقتل ثلاثين مهاجرًا تعرضوا للاتجار، معظمهم من مواطني بنجلاديش في بلدة “مزدة” جنوب مدينة غريان، ورحبوا في ذات الوقت بتعليمات السلطات الليبية بفتح تحقيق في “الجريمة المروعة” وتوقعوا تقديم الجناة إلى العدالة، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية.

وأكد بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، التزام البعثة وكذلك رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد، بمواصلة دعم السلطات الليبية في تعزيز قدراتها بمجال سيادة القانون للسماح لها بمواجهة الشبكات الإجرامية مثل تلك المسؤولة عن هذه الجريمة.

كما قدم رؤساء البعثات تعازيهم لأسر الضحايا، متمنيين الشفاء العاجل للجرحى، وأكدوا زيادة مساعدتهم للمجتمعات الليبية المتضررة من الاتجار وتهريب المهاجرين، معربين عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.

وأورد البيان “يستمر الصراع الدائر في إلحاق خسائر فادحة في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الليبيين النازحين داخليًا وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”، مؤكدًا حاجة ليبيا إلى “حل سياسي سلمي للصراع الدائر لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح”.

وتحظى “حكومة الوفاق” بسجل سيء في معاملة المهاجرين، علاوة على تورطها في عمليات الإتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز سيئة السمعة، وسبق أن نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قبل أسابيع، تقريرا مطولا، عرضت فيه قصصا مأساوية عن حالات من التعذيب والاغتصاب والقتل داخل معسكرات احتجاز اللاجئين في طرابلس.