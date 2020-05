صحة المؤقتة تدعو العناصر الطبية للتطوع والعمل بمركز العزل السريري في سبها

وجهت

وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، نداء إلى العناصر الطبية و الطبية المساعدة

للتطوع بالعمل بمركز العزل السريري الطبي بمدينة سبها المخصص لمكافحة فيروس كورونا.

وخصت

الوزارة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالنداء فنيي المعامل

والرصد التقصي والمختبرات الطبية في شرق

البلاد وغربها للالتحاق فورا بمركز العزل السريري

الطبي بسبها، وذلك بهدف مساعدة الاهالي في جنوب البلاد.

يشار

إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،

أعلن السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين ببلدية سبها.

