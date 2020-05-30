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“الإعلام الحربي”: القوات المسلحة تكبد المليشيات خسائر فادحة وتأسر مرتزقة  سوريين فى 3 محاور

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن اليوم السبت ، قامت القوات المُسلحة العربية الليبية في يومها السادس، بالتصدي لهجوم المليشيات المدعوم تُركياً في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار وكبدتهم عدداً من القتلى وقامت بأسر عددٍ من المرتزقة، كما قامت بغنم آليات.

وأوضحت الشعبة فى إيجاز صحفي،  أن الإشتباكات مُستمرّة ولم تتوقف في محور كازيرما لليوم السادس توالياً ، مؤكدة أن الإشتباكات قوية جداً ومن المتوقع استمرار المعارك تنفيذاً لمخطط تركيا التي تواصل دعمها بالمرتزقة .

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي عن إسقاط منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة ثلاث طائرات تُركية مُسيرة.

وقالت الشعبة في إيجاز صحفي اطلعت عليه “الساعة 24” إن منصات الدفاع الجوي قامت باستهداف طائرة تركية مُسيّرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وتمكنت من إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد.

كما تم استهداف طائرتين مُسيرتين حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد، خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما تواليا، بحسب الشعبة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الجنة للابطال الذين قتلوا هؤلاء الخوارج شر خلق الله بنص حديث رسول الله
    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُرَدَّ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ ، وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ ، كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ “.

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