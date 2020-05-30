اخبار ليبيا الان

العميد النعاس: سبها “مُغلقة”.. وعقوبات صارمة للمخالفين

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية، العميد عبدالقادر النعاس، خلال زيارته لبوابة “قويرة المال”، مساء السبت، أن سبها تعتبر مدينة مغلقة تنفيذا لقرارات حظر التجول، ويمنع الدخول والخروج منها، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل مخالف بغرامات مالية صارمة وقد تصل العقوبة إلى الحبس.

وأشار النعاس، إلى أن قوات الجيش لن تتهاون في تنفيذ الحظر حرصا على سلامة المنطقة وساكنيها؛ مطالبا السكان بالتزام بيوتهم منعا لانتشار الوباء.

وسجلت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكثر من 40 إصابة بفيروس كورونا في سبها، فيما تعمل السلطات الأمنية والجيش على إغلاق مداخل ومخارج المدينة للسيطرة على بؤرة الوباء.

وتعتبر “بوابة قويرة المال” المدخل الشمالي لمدينة سبها ولمنطقة الجنوب ذات الـ200 ألف نسمة، ويعد مدخلا حيويا حيث إن أغلب واردات المنطقة من وقود ومواد غذائية تصل من خلاله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك