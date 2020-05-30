العميد النعاس: سبها “مُغلقة”.. وعقوبات صارمة للمخالفين

أعلن آمر منطقة سبها العسكرية، العميد عبدالقادر النعاس، خلال زيارته لبوابة “قويرة المال”، مساء السبت، أن سبها تعتبر مدينة مغلقة تنفيذا لقرارات حظر التجول، ويمنع الدخول والخروج منها، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل مخالف بغرامات مالية صارمة وقد تصل العقوبة إلى الحبس.

وأشار النعاس، إلى أن قوات الجيش لن تتهاون في تنفيذ الحظر حرصا على سلامة المنطقة وساكنيها؛ مطالبا السكان بالتزام بيوتهم منعا لانتشار الوباء.

وسجلت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكثر من 40 إصابة بفيروس كورونا في سبها، فيما تعمل السلطات الأمنية والجيش على إغلاق مداخل ومخارج المدينة للسيطرة على بؤرة الوباء.

وتعتبر “بوابة قويرة المال” المدخل الشمالي لمدينة سبها ولمنطقة الجنوب ذات الـ200 ألف نسمة، ويعد مدخلا حيويا حيث إن أغلب واردات المنطقة من وقود ومواد غذائية تصل من خلاله.

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