“الصحة الليبية” تفتح باب التطوع لمكافحة كورونا بالجنوب

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، السبت، حاجتها لأطباء في عدد من التخصصات من شرق وغرب وجنوب البلاد، وخاصة فنيي المعامل والمختبرات الطبية، وفنيي الرصد والتقصي للتطوع بالعمل بمركز العزل السريري الطبي سبها المخصص لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الوزارة، في بيان نشرته إدارة اﻹعلام التابعة لها، كل من يرغب بالتطوع من الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي، للتواصل مع اللجنة الاستشارية العليا لترتيب إجراءات سفرهم لمساعدة أهل الجنوب.

ويأتي ذلك بوقت أعلن فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بالمنطقة الجنوبية بتسجيل 12 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد لمخالطين من الجنوب، 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وواحدة من بلدة محروقة الشاطئ.

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