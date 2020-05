الجيش يصد هجوما لقوات الوفاق في 3 محاور ويكبدها خسائر بشرية ومادية

أعلنت

شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق

المدعومة من تركيا، في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار، وكبدتها خسائر بشرية

ومادية.

وأكدت

الشعبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

سقوط عدد من القتلى في صفوف قوات الوفاق، بالإضافة إلى قيام قوات الجيش بأسر عدد آخر

منهم، لافتة إلى أن الاشتباكات مُستمرّة في محور الكازيرما لليوم السادس على التوالي.

