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الجيش يصد هجوما لقوات الوفاق في 3 محاور ويكبدها خسائر بشرية ومادية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت
شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لقوات الوفاق
المدعومة من تركيا، في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار، وكبدتها خسائر بشرية
ومادية.

وأكدت
الشعبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،
سقوط عدد من القتلى في صفوف قوات الوفاق، بالإضافة إلى قيام قوات الجيش بأسر عدد آخر
منهم، لافتة إلى أن الاشتباكات مُستمرّة في محور الكازيرما لليوم السادس على التوالي.

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  • تحية لابطال الجيش الوطنى هزيمتهم لشر خلق الله من الخوارج
    الجنة للابطال الذين قتلوا هؤلاء الخوارج شر خلق الله بنص حديث رسول الله
    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُرَدَّ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ ، وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ ، كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ “

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