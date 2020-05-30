تركيا تعتزم البدء في عمليات تنقيب في شرق المتوسط بموجب اتفاقيتها مع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن بلاده تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة في شرق البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وتأتي عملية التنقيب التركية الجديدة في شرق المتوسط ضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا في نهاية نوفمبر الماضي، بشأن ترسيم الحدود البحرية الذي يمنح الأخير حقوقاً في مناطق شاسعة في شرق المتوسط.

وأوضح وزير الطاقة التركي، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول، أن سفينة الحفر التركية “يافوز” موجودة قبالة سواحل قبرص منذ أبريل الماضي، قائلا: “يجب ألا يعتقد أحد أننا سنوقف نشاطاتنا في البحر المتوسط”.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط، كما اعترضت مصر واليونان وقبرص على الاتفاق الأخير الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني حول التعاون في مسألة المناطق البحرية، معتبرة إياه “تجاوزا على حقوقها”.

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24