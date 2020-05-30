نداء لممرضي غات للانضمام لفريق العزل الصحي

عقد اجتماع تشاوري بمقر العزل الصحي في غات، السبت، بحضور مدير مستشفى غات حامد محمد علي، ومدير قسم العزل الصحي بالمستشفى حسن أحمد الناني، وأعضاء فريق العزل الصحي لجائحة فيروس كورونا في البلدية.

وتناول الاجتماع مدى جاهزية القسم والقدرة على الاستجابة والتعامل مع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في حال تسجيلها بالمنطقة، وناقش أعضاء الفريق- كلاً حسب اختصاصه- المتطلبات والصعوبات وأهمها مدى توفر وجاهزية الطاقم التمريضي وقدرته على التواجد المستمر.

ووجه مدير قسم العزل الصحي لجائحة فيروس كورونا، نداء إلى كافة الممرضين والممرضات في البلدية الراغبين في الانضمام لفريق العزل الصحي بالتواصل مع المستشفى وذلك بسبب النقص الحاد في الكادر التمريضي بالقسم.

وذكر رئيس قسم العزل الصحي أنهم جاهزون نسيبا من ناحية الأجهزة والمعدات والمستلزمات الوقائية وسيشرعون في إقامة محاكاة تدريبية للفريق فور اكتمال التمريض وذلك لمعاينة مدى الاستجابة والجاهزية فور دخول أي حالة مؤكدة للقسم.

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