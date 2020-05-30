الخرطوش : تمكنا من صد المحاولة السادسة لهجوم الميليشيات بعين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، اليوم السبت، صد هجوم لقوات الوفاق والمرتزقة السوريين في عدة محاور أبرزها عين زارة وكوبري المطار ومحور الرملة، مؤكدًا أنها المحاولة السادسة على التوالي .

الخرطوش أوضح، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المعارك لازالت مستمرة وبقوة في محور الكازيرما، مشيرًا إلى أنه حسب المعلومات الواردة، فإن الخسائر كبيرة في صفوفهم من الأفراد والآليات.

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن استخدامهم للمرتزقة السوريين، إلا أن صورة اللامبالاه من طرفهم تظهر في أهمية فقدانهم من عدمها”.

وأشار الخرطوش، إلى أن الاشتباكات قوية جدًا بالعاصمة على صعيد جميع المحاور، قائلاً “قوات الجيش الليبي ثابتة وإيمانها بالقضية يفوق الدعم التركي لهم، والنصر حليفنا وإن طالت مدة الحرب”.

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