بوشناف: الحكومة الليبية تواجه “مؤامرة”

قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، إن حكومته تواجه “مؤامرة” تكمن في منع تمويلها منذ أكتوبر الماضي العام المنصرم، وأدى ذلك إلى عجزها وجميع وزاراتها وهيئاتها عن تقديم الخدمات للمواطنين.

وجاءت تصريحات بوشناف خلال اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس الأركان العامة- رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري.

ووفق “الداخلية الليبية”، فقد اعتبر بوشناف أن “هذه المؤامرة التي تديرها أيادٍ خفية تُعد من جرائم الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”، موضحا أن تحقيقات ستفتح بهذا الشأن وستتم معاقبة من تعمّد قطع التمويل عن الحكومة.

ولفت بوشناف إلى أن عددا من مديريات الأمن باتت عاجزة حتى عن تقديم الإعاشة لأعضاء هيئة الشرطة خلال تأديتهم لمهامهم، داعيا الجهات المعنية بتمويل الحكومة الالتزام بمسؤولياتها.

وأكد أن “أعضاء هيئة الشرطة رغم قلة الإمكانيات وانعدامها إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ الأوامر الصادرة في تأمين الوطن والمواطن وحماية صحته”.

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